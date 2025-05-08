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Naked Science: геологи изучили процессы под земной корой за 400 млн лет

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Учёные раскрыли, что скрывается под земной корой и как эти процессы влияют на вулканическую активность. Исследование, проведённое геологами и опубликованное в Naked Science, проливает свет на события, происходившие в течение последних 400 миллионов лет.

Оказалось, что вещества с поверхности Земли со временем опускаются вглубь — это происходит из-за движения литосферных плит. Со временем эти материалы вновь поднимаются и выходят наружу во время извержений вулканов.

Особый интерес у учёных вызвали минералы, найденные в глубинных слоях планеты. Они содержат воду, которая попадает туда через трещины в коре, образующиеся при столкновении плит.

Сейчас специалисты продолжают изучать пространство между литосферными плитами. Это поможет точнее понять, почему на планете время от времени происходят сильные вулканические извержения.

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