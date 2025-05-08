Naked Science: геологи изучили процессы под земной корой за 400 млн лет
Учёные раскрыли, что скрывается под земной корой и как эти процессы влияют на вулканическую активность. Исследование, проведённое геологами и опубликованное в Naked Science, проливает свет на события, происходившие в течение последних 400 миллионов лет.
Оказалось, что вещества с поверхности Земли со временем опускаются вглубь — это происходит из-за движения литосферных плит. Со временем эти материалы вновь поднимаются и выходят наружу во время извержений вулканов.
Особый интерес у учёных вызвали минералы, найденные в глубинных слоях планеты. Они содержат воду, которая попадает туда через трещины в коре, образующиеся при столкновении плит.
Сейчас специалисты продолжают изучать пространство между литосферными плитами. Это поможет точнее понять, почему на планете время от времени происходят сильные вулканические извержения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец