Весна в Казани: что обязательно успеть, пока не наступило лето?
Весна — время перемен, пробуждения и новых возможностей. В Казани с приходом тепла оживает природа, открываются сезонные активности, а город наполняется событиями, которые нельзя пропустить. Но как успеть всё самое интересное, пока не наступило жаркое лето? Мы собрали для вас гид по местам, событиям и впечатлениям, которые стоит вписать в свой весенний список. От цветущих парков до гастрономических открытий и культурных фестивалей — выбирайте и делайте весну по-настоящему незабываемой!
For-rest — место, где весна становится особенной

Пока природа наполняется свежестью, самое время подарить себе уют, тишину и уединение в глэмпинге For-rest — всего в 30 минутах от Казани, на берегу Свияги.
Здесь вас ждут домики с панорамными окнами, в которых можно наслаждаться природой, не выходя из тёплой и комфортной атмосферы. А главная изюминка — баня с панорамными окнами и горячие фурако под открытым небом. Представьте: вы погружаетесь в тёплую купель, вдыхаете свежий воздух и наблюдаете за звёздами — полное расслабление и перезагрузка.

Специальное предложение для подписчиков!
Только сейчас скидка 1000 ₽ на аренду любого домика в For-rest.

Позвольте себе отдых, который останется в воспоминаниях. Бронируйте незабываемый уикенд уже сейчас!
РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, деревня Гаврилково, ул. Береговая, 26
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Создай свой идеальный коврик на мастер-классе по тафтингу!
Уникальный творческий опыт, который ты точно запомнишь! За 3 часа ты создашь свой мягкий коврик 40×40 см по готовому эскизу или собственной идее.

Что тебя ждет?
  • Готовый коврик, как из Pinterest — стильный аксессуар для интерьера.
  • Новое хобби — попробуй тафтинг и влюбись в процесс!
  • Полное погружение в творчество — большой каталог эскизов + помощь в создании индивидуального дизайна.
  • Отличная атмосфера — мастер-классы идеально подходят для свидания, тимбилдинга, корпоратива или дня рождения.
  • Групповые и индивидуальные занятия — вы сможете присоединиться к группе или заниматься индивидуально с преподавателем

Стоимость: от 4200₽ с человека
Мы — сеть мастерских, уже в Москве, Питере, Самаре и Казани!
Коврик точно получится с первого раза! Записывайся и создай свою уникальную вещь!

  • Скидка 10% для именинника (действует также 7 дней до и 7 дней после ДР)
  • Скидка 500р, если человек приходит второй раз к нам
  • Скидка 500р на любой мастер-класс по промокоду ПРОКАЗАН
г. Казань, ул. Сары Садыковой 59А
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Компания «Энигма» приглашает вас окунуться в атмосферу логики, мистики и настоящего хоррора.

Что вас ждет этой весной?
  • Захватывающие квесты: «Место преступления: Кабаре», «Заговор друида», «Аномальная зона: ИНФЕРНО» и «Лаборатория Z»
  • Авторские сюжеты, инновационные загадки и неожиданные повороты — здесь каждое решение открывает новые грани реальности.
  • Возможность пройти несколько квестов подряд — все сценарии расположены по одному адресу.

Эксклюзивный весенний промокод!
Используйте промокод «ВЕСНА» при бронировании и получите скидку 15% на игру.

Испытайте себя, откройте тайны и погрузитесь в атмосферу приключений!
ул. Техническая, 120А, г.Казань
Хобби-школа флористики «HELLO, FLOWERS!» приглашает вас создать свой первый букет, композицию или даже освоить новую профессию.

Чему можно научиться?
  • Создавать букеты и интерьерные композиции из живых цветов
  • Работать с луковичными весенними растениями
  • Декорировать пространство с помощью мха и сухоцветов
  • Организовывать девичники и праздники в атмосфере красоты

Весенний бонус:
  • Скидка на хобби-курс по флористике — 80 000₽ вместо 95 000₽ при раннем бронировании.
  • Мастер-класс по флористике от 4.500₽ на человека. Продолжительность — 2.5−3 часа

Весна — лучший момент, чтобы раскрыть свой творческий потенциал! Запишитесь сейчас и создавайте красоту своими руками.
ул. Камалеева, 1, офис 129, этаж 19
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Весна — лучшее время для путешествий. Пока курорты еще не переполнены, а природа оживает после зимы, самое время насладиться теплым солнцем, семейными прогулками и яркими впечатлениями. Anex Tour подготовил специальные пакетные туры на весенние каникулы, где все продумано до мелочей.

Почему стоит отправиться в путешествие этой весной?
  • Идеальная погода — комфортный климат для отдыха и экскурсий.
  • Специальные условия для семей — удобные отели, развлечения для детей и взрослых.
  • Лучшие цены сезона — весенние скидки и акции на туры.

Ваш подарок — сертификат на 5000 рублей, который поможет сделать отдых еще приятнее.
Не откладывайте путешествие! Бронируйте сейчас и сделайте эту весну особенной.
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