For-rest — место, где весна становится особенной



Пока природа наполняется свежестью, самое время подарить себе уют, тишину и уединение в глэмпинге For-rest — всего в 30 минутах от Казани, на берегу Свияги.

Здесь вас ждут домики с панорамными окнами, в которых можно наслаждаться природой, не выходя из тёплой и комфортной атмосферы. А главная изюминка — баня с панорамными окнами и горячие фурако под открытым небом. Представьте: вы погружаетесь в тёплую купель, вдыхаете свежий воздух и наблюдаете за звёздами — полное расслабление и перезагрузка.



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