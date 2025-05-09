В Нижнекамске 9 мая ограничили работу аэропорта

Нижнекамский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказали в Росавиации.

Ранее мы писали о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит отказ в жилье сироте из Альметьевска.

Женщина, оставшаяся без родительского попечения, рассказала в обращении, что состоит в очереди на предоставление жилья с 2021 года.