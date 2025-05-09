В Нижнекамске 9 мая ограничили работу аэропорта
Анастасия Шарова
Нижнекамский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказали в Росавиации.
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