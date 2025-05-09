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В Нижнекамске 9 мая ограничили работу аэропорта

Об этом рассказали в Российской авиации

Анастасия Шарова

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Нижнекамский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказали в Росавиации.

Ранее мы писали о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит отказ в жилье сироте из Альметьевска.

Женщина, оставшаяся без родительского попечения, рассказала в обращении, что состоит в очереди на предоставление жилья с 2021 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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