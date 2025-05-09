Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Великой Победы

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям и гостям республики с поздравлением по случаю Дня Победы. В своём телеграм-канале он опубликовал видеоролик, включающий архивные кадры 1945 года и выступление хора Суворовского училища.

В своём обращении Минниханов отметил, что весна 1945 года стала символом несокрушимости народа, подчеркнув важность памяти о героях, которые отдали свои жизни за мир. Он выразил благодарность ветеранам и отдал дань уважения павшим.

Также он напомнил, что с начала войны более 700 тысяч жителей Татарстана отправились на фронт, и, к сожалению, большая часть из них не вернулась. По его словам, республика внесла значительный вклад в Великую Победу, а подвиг солдат и тружеников тыла навсегда останется в памяти поколений.