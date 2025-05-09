Ученые заявили, что в Арктике прошла тряска из-за тающих ледников

Учёные установили, что длительные сейсмические колебания, зафиксированные по всему миру в течение девяти дней, стали последствием огромного цунами, произошедшего в районе фьорда Диксон.

Причиной волны, высота которой достигала приблизительно 200 метров, стало обрушение горного склона. Катастрофа произошла в результате интенсивного таяния ледника. Из-за узкой формы фьорда вода не смогла распространиться в океан, начав колебаться в пределах замкнутого пространства. Так образовались так называемые стоячие волны — сейши, которые и стали источником заметных сейсмических колебаний.

Для того чтобы точно воспроизвести ход событий, специалисты использовали сразу несколько методов: данные с сейсмических приборов, спутниковые наблюдения, измерения на месте происшествия и компьютерное моделирование.

Как показал анализ, в момент оползня в воды фьорда обрушилось примерно 25 миллионов кубометров льда и горной массы. Это и спровоцировало мощное цунами.

Эксперты выражают обеспокоенность тем, что в условиях усиливающегося глобального потепления подобные природные катастрофы могут происходить всё чаще и становиться более разрушительными. Сейсмолог Элис Габриэль подчёркивает, что климатические изменения уже ведут к отклонениям от привычных природных процессов и повышают вероятность редких, но опасных явлений, пишет Кулик.