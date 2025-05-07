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Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

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Могли ли египетские пирамиды появиться не 4–5 тысяч лет назад, как утверждает официальная наука, а за 17–20 тысяч лет до нашей эры? Группа независимых исследователей выдвинула гипотезу: строителями были вовсе не египтяне, а представители загадочной цивилизации — возможно, той самой Атлантиды.

Что говорят сторонники теории:

  • Возраст пирамид, по их мнению, сильно занижен.

  • Современные методы анализа показывают следы обработки камней, которым может быть более 20 000 лет.

  • Технологии строительства опережают уровень знаний египтян той эпохи.

Кто такие атланты:
Согласно гипотезе, это высокоразвитая цивилизация, исчезнувшая после глобального катаклизма. Они якобы передали свои знания другим народам, включая жителей древнего Египта.

А что говорит наука:
Большинство археологов скептически относятся к подобным теориям. Однако споры о реальной дате и технологиях строительства пирамид продолжаются, пишет МедиаПоток.

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