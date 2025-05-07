Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

Могли ли египетские пирамиды появиться не 4–5 тысяч лет назад, как утверждает официальная наука, а за 17–20 тысяч лет до нашей эры? Группа независимых исследователей выдвинула гипотезу: строителями были вовсе не египтяне, а представители загадочной цивилизации — возможно, той самой Атлантиды.

Что говорят сторонники теории:

Возраст пирамид, по их мнению, сильно занижен.

Современные методы анализа показывают следы обработки камней, которым может быть более 20 000 лет.

Технологии строительства опережают уровень знаний египтян той эпохи.

Кто такие атланты:

Согласно гипотезе, это высокоразвитая цивилизация, исчезнувшая после глобального катаклизма. Они якобы передали свои знания другим народам, включая жителей древнего Египта.

А что говорит наука:

Большинство археологов скептически относятся к подобным теориям. Однако споры о реальной дате и технологиях строительства пирамид продолжаются, пишет МедиаПоток.