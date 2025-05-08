Дождь с туманом ждут татарстанцев в День Победы

Праздничная погода 9 мая не принесёт особого уюта жителям и гостям Татарстана. По информации республиканского Гидрометцентра, в День Победы будет преобладать облачность, хотя в течение дня возможны кратковременные прояснения. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман.

Ветер северо-западного направления достигнет скорости от 6 до 11 м/с, а днём отдельные порывы могут усиливаться до 14 м/с. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днём воздух прогреется не выше +12…+17 градусов.