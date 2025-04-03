Теперь все передавать заново. С 5 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила поверки водяных счетчиков, сделав процедуру более простой и удобной для граждан.

Основное нововведение заключается в возможности проведения поверки прямо на дому, что исключает необходимость демонтажа и транспортировки приборов в специализированные лаборатории.

Преимущества нововведения

Теперь для проверки счетчиков не требуется вызывать сантехника для демонтажа и транспортировки устройства. Специалисты приезжают на дом, проводят все необходимые измерения и оформляют официальное заключение о работоспособности счетчика на месте. Это существенно экономит время и деньги граждан, а также устраняет риск возникновения повреждений или протечек, связанных с демонтажом оборудования.

Важность своевременной поверки

Регулярная поверка счетчиков важна для обеспечения их корректной работы и избежания лишних расходов. Если пропустить срок поверки, управляющая компания начнет начислять плату за воду по нормативам, которые обычно выше фактического потребления. Межповерочный интервал составляет 6 лет, и он отсчитывается не от момента установки устройства, а от даты его производства.

Как следить за сроками

Для контроля за сроками следующей поверки рекомендуется регулярно проверять паспорт устройства и следить за уведомлениями от вашего поставщика услуг, которые могут приходить через личный кабинет, СМС или электронную почту.

Фонд «Аршин» как помощь в контроле

Вся информация о проведенных и предстоящих поверках хранится в федеральном реестре «Аршин», доступ к которому открыт через портал Госуслуг. Это позволяет каждому гражданину проверять актуальность данных онлайн и исключает возможность подделок.

Благодаря этим изменениям, поверка водяных счетчиков стала не только проще и доступнее, но и значительно безопаснее для потребителей. Важно своевременно обращаться за услугами только аккредитованных специалистов, что поможет избежать ненужных расходов и гарантирует точность измерений, сообщает progorod59.