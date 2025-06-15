Теперь все будет по-другому: с 16 июня 2025 жители будут передавать показания по счетчикам за воду по новым правилам
kasheloff.ru
Современные технологии и обновлённое законодательство сделали поверку счётчиков воды доступной и простой.
С момента вступления в силу Федерального закона №102-ФЗ в 2020 году появилась возможность проводить поверку прямо на месте установки прибора — без демонтажа и доставки в специализированные центры.
Почему выгодна поверка на месте?
Проверка водосчётчиков на дому экономит не только деньги, но и ваше время. Весь процесс занимает считаные минуты, а демонтаж и транспортировка больше не требуются. Вы сами выбираете дату и время визита, а риск повредить прибор сводится к нулю, что продлевает срок его службы.
Как проходит процедура?
- Выбираете аккредитованную организацию с действующей лицензией.
- Назначаете удобное время визита мастера.
- Специалист приезжает и проводит поверку без снятия счётчика.
- Вам выдают официальный акт — документ, подтверждающий факт выполнения поверки.
Зачем важна своевременная поверка?
Регулярная проверка позволяет контролировать расход воды и избегать переплат. Если пропустить срок, расчёты могут вестись по нормативу с повышающим коэффициентом — а это ощутимо бьёт по бюджету.
Чтобы всё прошло гладко:
- заранее уточните дату следующей поверки;
- обеспечьте доступ к счётчику;
- сохраните акт как подтверждение правильного учёта.
Поверка счётчиков воды без снятия — это удобное решение для тех, кто ценит своё время и хочет избежать ненужных трат. Современный подход делает процесс простым и надёжным.
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