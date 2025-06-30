Теперь медсправки будут выдавать по-особенному: в ГАИ назвали изменения для водителей с 1 июля

С 2025 года россияне могут проще получать и заменять водительские права. Внесённые изменения касаются как медицинских справок, так и процесса обмена иностранных водительских удостоверений.

Электронная система медсправок

Теперь все данные о прохождении медицинской комиссии автоматически отправляются в систему Минздрава. ГИБДД получает эту информацию без необходимости предъявлять бумажные справки. Это упрощает и ускоряет процесс получения водительских прав.

Важно: Убедитесь, что медицинская клиника подключена к электронной системе, иначе данные могут не поступить в базу.

Обмен иностранных прав

Процесс обмена иностранных прав тоже стал легче. В зависимости от категории прав требования следующие:

Категории C, D, E — нужно сдать как теоретический, так и практический экзамен.

Категории A, B — достаточно теоретического экзамена и медицинской справки, без практической части.

Что нужно для обмена прав

Для обмена или получения водительских прав вам понадобятся:

Медицинская справка (если она ещё не передана в систему).

Убедитесь, что клиника подключена к системе.

Проверьте, что категория прав соответствует тем, которые вы хотите получить.

Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Зачем это важно

Электронные медсправки делают процесс получения и замены прав проще и быстрее, сокращая бюрократию и улучшая сервис.