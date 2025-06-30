Теперь медсправки будут выдавать по-особенному: в ГАИ назвали изменения для водителей с 1 июля
elets-adm.ru
С 2025 года россияне могут проще получать и заменять водительские права. Внесённые изменения касаются как медицинских справок, так и процесса обмена иностранных водительских удостоверений.
Электронная система медсправок
Теперь все данные о прохождении медицинской комиссии автоматически отправляются в систему Минздрава. ГИБДД получает эту информацию без необходимости предъявлять бумажные справки. Это упрощает и ускоряет процесс получения водительских прав.
Важно: Убедитесь, что медицинская клиника подключена к электронной системе, иначе данные могут не поступить в базу.
Обмен иностранных прав
Процесс обмена иностранных прав тоже стал легче. В зависимости от категории прав требования следующие:
Категории C, D, E — нужно сдать как теоретический, так и практический экзамен.
Категории A, B — достаточно теоретического экзамена и медицинской справки, без практической части.
Что нужно для обмена прав
Для обмена или получения водительских прав вам понадобятся:
Медицинская справка (если она ещё не передана в систему).
Убедитесь, что клиника подключена к системе.
Проверьте, что категория прав соответствует тем, которые вы хотите получить.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Зачем это важно
Электронные медсправки делают процесс получения и замены прав проще и быстрее, сокращая бюрократию и улучшая сервис.
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