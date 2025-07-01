Теперь медсправки будут выдавать по-новому: в ГАИ раскрыли изменения для водителей с 1 июля
elets-adm.ru
С 2025 года в России упростился процесс получения и замены водительских прав. Важные изменения касаются медицинских справок, а также обмена иностранных водительских удостоверений.
Медицинская справка в электронном формате
Теперь после прохождения медицинской комиссии ваши данные поступают в систему Минздрава автоматически, и ГИБДД получает эту информацию напрямую. Это избавляет от необходимости предоставлять бумажные справки и делает процесс более быстрым и удобным.
Важно: Обязательно проверяйте, чтобы медицинское учреждение было подключено к электронной системе, иначе данные о вашем здоровье не попадут в базу.
Изменения в обмене иностранных прав
Процесс обмена иностранных прав также изменился. Для категорий прав C, D и E необходимо пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена, а для категорий A и B — только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку.
Подготовка к обмену прав
Перед визитом в ГИБДД подготовьте:
Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).
Убедитесь, что ваша медицинская клиника подключена к системе.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно
Переход на электронные медсправки и упрощение процесса обмена прав делают всё более удобным и ускоренным, снижая бюрократию и повышая эффективность.
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