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Теперь медсправки будут выдавать по-новому: в ГАИ раскрыли изменения для водителей с 1 июля

С 2025 года в России упростился процесс получен...

elets-adm.ru

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С 2025 года в России упростился процесс получения и замены водительских прав. Важные изменения касаются медицинских справок, а также обмена иностранных водительских удостоверений.

Медицинская справка в электронном формате

Теперь после прохождения медицинской комиссии ваши данные поступают в систему Минздрава автоматически, и ГИБДД получает эту информацию напрямую. Это избавляет от необходимости предоставлять бумажные справки и делает процесс более быстрым и удобным.

Важно: Обязательно проверяйте, чтобы медицинское учреждение было подключено к электронной системе, иначе данные о вашем здоровье не попадут в базу.

Изменения в обмене иностранных прав

Процесс обмена иностранных прав также изменился. Для категорий прав C, D и E необходимо пройти обучение в автошколе и сдать оба экзамена, а для категорий A и B — только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку.

Подготовка к обмену прав

Перед визитом в ГИБДД подготовьте:

  • Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

  • Убедитесь, что ваша медицинская клиника подключена к системе.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно

Переход на электронные медсправки и упрощение процесса обмена прав делают всё более удобным и ускоренным, снижая бюрократию и повышая эффективность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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