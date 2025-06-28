Теперь медсправки будут выдавать по-новому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 1 июля
elets-adm.ru
С 2025 года в России значительно упростился процесс получения и замены водительских прав. Внесены важные изменения, которые касаются таких аспектов, как отказ от бумажных медицинских справок и упрощённый обмен иностранных водительских удостоверений.
Электронные медсправки: теперь всё проще
После прохождения медицинской комиссии ваши данные автоматически отправляются в систему Минздрава. ГИБДД получает всю необходимую информацию напрямую, что исключает необходимость приносить бумажные справки. Этот шаг сокращает время и упрощает процесс получения прав.
Важно: Выбирайте аккредитованные клиники, подключенные к электронной системе, иначе данные не будут переданы в базу, и процесс затянется.
Обмен иностранных прав
Обмен иностранных водительских прав также претерпел изменения в 2025 году. В зависимости от категории прав требуется сдать различные экзамены:
Категории C, D, E — необходимо пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.
Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдавать практический экзамен.
Что нужно подготовить
Перед визитом в ГИБДД обязательно подготовьте:
Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).
Убедитесь, что медицинское учреждение подключено к системе.
Проверьте соответствие категорий прав, которые вы хотите получить.
Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.
Почему это важно
Переход на электронные справки — важный шаг в цифровизации и снижении бюрократии. Это ускоряет процесс, делает его удобнее и безопаснее, а также помогает сэкономить время и уменьшить количество ошибок.
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