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Теперь медсправки будут выдавать по-новому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 1 июля

С 2025 года в России значительно упростился про...

elets-adm.ru

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С 2025 года в России значительно упростился процесс получения и замены водительских прав. Внесены важные изменения, которые касаются таких аспектов, как отказ от бумажных медицинских справок и упрощённый обмен иностранных водительских удостоверений.

Электронные медсправки: теперь всё проще

После прохождения медицинской комиссии ваши данные автоматически отправляются в систему Минздрава. ГИБДД получает всю необходимую информацию напрямую, что исключает необходимость приносить бумажные справки. Этот шаг сокращает время и упрощает процесс получения прав.

Важно: Выбирайте аккредитованные клиники, подключенные к электронной системе, иначе данные не будут переданы в базу, и процесс затянется.

Обмен иностранных прав

Обмен иностранных водительских прав также претерпел изменения в 2025 году. В зависимости от категории прав требуется сдать различные экзамены:

  • Категории C, D, E — необходимо пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

  • Категории A, B — достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку, без необходимости сдавать практический экзамен.

Что нужно подготовить

Перед визитом в ГИБДД обязательно подготовьте:

  • Медицинскую справку (если она ещё не поступила в систему).

  • Убедитесь, что медицинское учреждение подключено к системе.

  • Проверьте соответствие категорий прав, которые вы хотите получить.

  • Подготовьте паспорт, заявление и квитанцию об оплате госпошлины.

Почему это важно

Переход на электронные справки — важный шаг в цифровизации и снижении бюрократии. Это ускоряет процесс, делает его удобнее и безопаснее, а также помогает сэкономить время и уменьшить количество ошибок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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