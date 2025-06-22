Теперь медсправки будут выдавать по-другому: в ГАИ назвали изменения для водителей с 23 июня 2025

В 2025 году в России значительно упростили процесс получения и замены водительских прав — теперь автолюбителям не нужно приносить медицинские справки в бумажном виде.

Это ключевое нововведение, которое существенно экономит время водителей и упрощает процесс.

Как теперь проходит получение медицинской справки

Ранее для замены водительского удостоверения нужно было собирать медицинские справки и приносить их в ГИБДД. Сейчас система изменена: после прохождения медкомиссии в лицензированной клинике, информация о здоровье водителя автоматически передаётся в электронную систему Минздрава. Эти данные напрямую поступают в ГИБДД, исключая необходимость подачи бумажных документов и минимизируя риск их утери. Это делает процесс получения прав быстрее и удобнее.

Чтобы пройти медкомиссию, достаточно обратиться в аккредитованную клинику, где проведут все нужные обследования. После этого данные будут автоматически отправлены в электронную систему, которая доступна сотрудникам ГИБДД. Важно убедиться, что клиника подключена к системе, чтобы избежать задержек.

Изменения при обмене иностранных водительских прав

Теперь для обмена иностранных прав на российские правила зависят от категории транспортного средства:

Для категорий C (грузовые автомобили), D (автобусы) и E (транспорт с прицепом) необходимо пройти обучение в автошколе и сдавать теоретический и практический экзамены, так как управление такими транспортными средствами требует особых навыков. Для категорий A (мотоциклы) и B (легковые автомобили) процедура проще: достаточно пройти медицинское обследование, оплатить госпошлину и сдать теоретический экзамен. Практический экзамен не требуется, что упрощает обмен прав для большинства водителей.

Что стоит проверить перед визитом в ГИБДД

Перед походом в ГИБДД стоит обратить внимание на несколько моментов:

Убедитесь, что клиника, в которой вы проходили медкомиссию, подключена к системе обмена данными с ГИБДД.

Если вы меняете иностранные права, уточните, соответствуют ли категории вашего удостоверения российским стандартам.

Подготовьте все необходимые документы: паспорт, заявление, подтверждение оплаты госпошлины и другие бумаги.

Эти шаги помогут избежать задержек при оформлении водительских прав.

Почему эти изменения важны

Отказ от бумажных медицинских справок — важный шаг в сторону цифровизации и упрощения административных процессов. Это нововведение ускоряет оформление и замену прав, так как водителям больше не нужно собирать бумажные документы, а сотрудники ГИБДД могут оперативно проверять информацию о здоровье заявителей.

Однако важно тщательно готовиться и следить за правильностью документов, чтобы избежать проблем и сэкономить время.

Таким образом, изменения 2025 года делают процесс получения и замены водительских удостоверений более современным и удобным. Переход на электронный документооборот и отказ от бумажных справок — это шаг в будущее. Но для этого важно правильно подготовить все документы.