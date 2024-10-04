«Теперь космический запрет»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

В силу вступило новое правило, о котором не все россияне, владеющие квартирами, частными домами или земельными участками, осведомлены.

Юрист Ирина Сивакова сообщила о появлении новшеств в процессе передачи прав собственности на недвижимость.

По ее словам, изменения были внедрены с целью защиты от новых форм мошенничества.

В России наблюдается резкий рост количества людей, ставших жертвами мошенников при продаже недвижимости, поэтому было решено ввести новое право для граждан, позволяющее запрещать сделки с их имуществом. Это означает, что владельцы квартир и домов могут запретить любой переход их собственности, а в некоторых случаях полностью аннулировать права на ее передачу.

Данное изменение уже оформлено в Росреестре и вступило в силу. Отныне все операции с недвижимостью без личного присутствия и согласия собственника запрещены, включая наличие доверенностей от владельца.

Чтобы воспользоваться этим правом, требуется его подтверждение на портале или в приложении Госуслуг.