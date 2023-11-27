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Теперь категорически запрещено: в России вступило в законную силу правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Теперь категорически запрещено: в России вступило в законную силу правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

9111.ru

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Россиянам рассказали, что существует закон, который касается периодической проверки квартирных счетчиков, сообщили в PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов объяснил содержание государственной нормы: сотрудники коммунальных служб не имеют никакого права требовать от владельцев квартир документальное подтверждение проведенной проверки приборов учета ресурсов, все им нужные данные находятся в общей базе Росреестра. Иначе говоря, для получения информации управляющим компаниям нужно обратиться к единой базе, а не к собственникам квартир.

Однако есть случаи, когда коммунальные службы за неявку хозяина счетчиков с документами о проверке угрожают им тем, что плата за воду будет считаться по завышенным тарифам. Тем не менее, россияне не должны соглашаться с такими угрозами, так как они незаконны, добавил Максим Иванов, подтверждая свои слова заявлением высшей судебной инстанции, которая встала на сторону гражданина России, отказавшегося относить документацию и платить по повышенным тарифам.

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