Теперь готовлю кабачки только по этому бабушкиному рецепту: уплетаются за один присест

Кабачки — невероятно универсальный овощ, и этот рецепт, переданный моей бабушкой, — лучший способ раскрыть их вкус.

Блюдо получается настолько нежным и ароматным, что его хочется готовить снова и снова, а съедается оно за считанные минуты. Кабачки по этому рецепту станут отличным дополнением к любому столу — будь то праздничное застолье или уютный семейный ужин.

Ингредиенты:

Кабачки — 2-3 шт. среднего размера

Яйца — 2 шт.

Сметана — 3 ст. ложки

Чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу)

Пшеничная мука — 4-5 ст. ложек

Соль и перец — по вкусу

Свежая зелень (укроп, петрушка) — для аромата и украшения

Масло для жарки

Пошаговый рецепт

1. Подготовка кабачков

Для начала тщательно промойте кабачки. Молодые овощи можно не очищать, так как их кожица нежная и отлично сочетается с остальными ингредиентами. Нарежьте кабачки кружками или полукружками, толщиной около 1 см. Посолите, добавьте немного перца и оставьте на несколько минут, чтобы они слегка отдали сок.

2. Готовим кляр

В глубокой миске взбейте яйца с добавлением соли. Добавьте сметану и тщательно перемешайте до однородной консистенции. По желанию можно добавить немного специй или щепотку сухого чеснока для аромата.

3. Обваливание и жарка

Кабачки сначала обмакните в муку, а затем в кляр из яиц и сметаны. Это позволит им приобрести золотистую корочку и сохранит сочность внутри. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и аккуратно выложите кабачки. Обжаривайте на среднем огне с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

4. Завершающий штрих

Когда кабачки готовы, переложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Пока они еще теплые, посыпьте измельченным чесноком и свежей зеленью — это добавит аромата и украсит блюдо.

Подача

Готовые кабачки подавайте горячими, можно добавить соус по вкусу, например, сметану с зеленью или чесноком. Это блюдо съедается моментально: аромат, хрустящая корочка и нежная текстура внутри делают кабачки по бабушкиному рецепту настоящим хитом на любом столе!

Этот простой рецепт подарит вам не только восхитительное блюдо, но и атмосферу домашнего уюта. Попробуйте сами и убедитесь: кабачки по бабушкиному рецепту — это всегда вкусно и незабываемо!