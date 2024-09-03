Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь готовлю баклажаны только так: рецепт нашла в тетради бабушки

В каждом семейном архиве скрыты кулинарные сокр...

za-edoy.ru

Подписаться в Telegram

В каждом семейном архиве скрыты кулинарные сокровища. Однажды, разглядывая старую тетрадь для рецептов моей бабушки, я нашла рецепт баклажанов, который полностью преобразил моё представление о приготовлении этого популярного блюда.

Происхождение рецепта

Этот рецепт стал любимым в нашей семье благодаря своему исключительному вкусу и относительной простоте приготовления. Баклажаны, приготовленные по этому методу, обладают идеальной текстурой и золотистой корочкой, что делает их непревзойденными.

Продукты:

  • 3 средних баклажана
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 больших помидора
  • 100 г сыра (моцарелла или сулугуни предпочтительнее)
  • Свежие травы (петрушка, базилик)
  • Оливковое масло для жарки
  • Соль и черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной в 1 см, посолить и оставить на 20 минут, чтобы ушла горечь.
  2. Обжарить кружочки на сковороде с оливковым маслом до появления золотистой корочки.
  3. На каждый кружочек баклажана выложить слой томатов и измельченный чеснок, посыпать зеленью и тертым сыром.
  4. Запекать в духовке на 200C около 15-20 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Уникальность рецепта:

Этот рецепт выделяется своей универсальностью и вкусовыми качествами. Сочетание баклажанов с томатами, чесноком и сыром создает богатый и насыщенный вкус, который превосходно подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.

Баклажаны по рецепту моей бабушки — это не просто блюдо, это часть нашей семейной истории, которая теперь может украсить и ваш стол. Этот рецепт не только наполняет дом ароматами прошлого, но и вносит разнообразие в современное меню. Пробуйте и наслаждайтесь вкусом, проверенным временем!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: фоторепортаж с Дня города

Новости Казани

день назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

как удалить плесень в ванной комнате

Новости Татарстана

день назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

замена ламп в светильниках цена в Москве

Новости Казани

день назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября

Новости Казани

час назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Казани

день назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

день назад

В Татарстане бывшего начальника колонии-поселения №18 отдали под суд
Новости Татарстана
23 часа назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 3 по 12 сентября автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут

Новости Казани

3 часа назад

Некоторые участники потасовки в Казани уже в полиции

Новости Татарстана

18 часов назад

В РТ врача обвинили во взятках на 112 тысяч за сертификаты о прививках
В школе №143 в Казани эвакуировали больше 1000 ...
Новости Казани
час назад

В школе №143 в Казани эвакуировали больше 1000 человек из-за одного рюкзака

Новости Татарстана

20 часов назад

Власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч

Новости Татарстана

20 часов назад

В МЧС объяснили столб дыма на территории экокомпании в Челнах

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане с 23 по 29 августа 10 человек отравились алкоголем
Как перестать бояться школы: урок для родителей
Интересное в Казани
6 дней назад

Как перестать бояться школы: урок для родителей
Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отр...
Новости Татарстана
18 часов назад

Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась девочка в Тетюшах