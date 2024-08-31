Теперь готовлю баклажаны только так: рецепт нашла в бабушкиной тетради

В каждой семье существуют уникальные кулинарные секреты, которые передаются из поколения в поколение. Изучая старую записную книжку одной из бабушек, был обнаружен рецепт баклажанов, который с тех пор стал любимым.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и раскрывает новые вкусовые грани баклажанов.

Рецепт «Баклажаны по-бабушкински»

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 штуки среднего размера

Помидоры – 4 штуки

Чеснок – 3 зубчика

Сыр твердый – 100 грамм

Базилик свежий – несколько листиков

Оливковое масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовка баклажан: нарезать баклажаны кружочками толщиной около полсантиметра. Посолить каждый кружочек и оставить на 20 минут, чтобы баклажаны пустили сок и избавились от горечи. Подготовка начинки: пока баклажаны «отдыхают», нарежьте помидоры кубиками, мелко нарубите чеснок и нашинкуйте базилик. Смешайте ингредиенты в миске, добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Обжаривание баклажан: обсушите баклажаны бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. На сковороде разогрейте оливковое масло и быстро обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Финальная сборка: на каждый кружочек баклажана выложите немного помидоров с базиликом и чесноком, сверху посыпьте тертым сыром. Запекание: выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут до расплавления сыра.

Этот рецепт не только восхитителен вкусом, но и прекрасно подойдет для семейного ужина или уютного вечера с друзьями. Баклажаны по-бабушкински – это настоящее открытие для тех, кто ищет простые, но оригинальные идеи для готовки.