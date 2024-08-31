Теперь готовлю баклажаны только так: рецепт нашла в бабушкиной тетради
modasadovod.ru
В каждой семье существуют уникальные кулинарные секреты, которые передаются из поколения в поколение. Изучая старую записную книжку одной из бабушек, был обнаружен рецепт баклажанов, который с тех пор стал любимым.
Этот рецепт не только прост в исполнении, но и раскрывает новые вкусовые грани баклажанов.
Рецепт «Баклажаны по-бабушкински»
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 штуки среднего размера
- Помидоры – 4 штуки
- Чеснок – 3 зубчика
- Сыр твердый – 100 грамм
- Базилик свежий – несколько листиков
- Оливковое масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовка баклажан: нарезать баклажаны кружочками толщиной около полсантиметра. Посолить каждый кружочек и оставить на 20 минут, чтобы баклажаны пустили сок и избавились от горечи.
- Подготовка начинки: пока баклажаны «отдыхают», нарежьте помидоры кубиками, мелко нарубите чеснок и нашинкуйте базилик. Смешайте ингредиенты в миске, добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу.
- Обжаривание баклажан: обсушите баклажаны бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. На сковороде разогрейте оливковое масло и быстро обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки.
- Финальная сборка: на каждый кружочек баклажана выложите немного помидоров с базиликом и чесноком, сверху посыпьте тертым сыром.
- Запекание: выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут до расплавления сыра.
Этот рецепт не только восхитителен вкусом, но и прекрасно подойдет для семейного ужина или уютного вечера с друзьями. Баклажаны по-бабушкински – это настоящее открытие для тех, кто ищет простые, но оригинальные идеи для готовки.
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