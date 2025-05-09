«Теперь этого не будет во всех магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли неожиданное решение
С мая 2025 года покупатели в супермаркетах «Пятёрочка», «Магнит» и других популярных сетях не найдут бумажные каталоги с акциями и скидками.
Ретейлеры приняли неожиданное решение временно приостановить их выпуск. В дальнейшем возможен полный отказ от печатной продукции.
Почему исчезли бумажные акции?
Ранее такие буклеты лежали на входе или возле касс — яркие, удобные, понятные. Но, по словам представителей торговых сетей, каталоги акций в супермаркетах — это огромные затраты на печать, логистику и переработку.
Причины отказа:
- Забота об экологии;
- Повышение цифровизации;
- Ограниченный срок действия акций;
- Много ненужных отходов — каталоги часто просто выбрасываются.
Как теперь узнавать о скидках?
Теперь вся информация о скидках в «Пятёрочке» и «Магните» доступна в:
- мобильных приложениях супермаркетов;
- официальных сайтах торговых сетей;
- социальных сетях, где публикуются свежие акции;
- плакатах и постерах в самих магазинах.
Это позволит клиентам получать актуальные предложения быстрее и удобнее — прямо с экрана смартфона.
Что будет с покупателями без смартфона?
Пока что решение считается временным и действует только в мае. По итогам месяца ретейлеры оценят:
- удобство для покупателей;
- рост цифровых просмотров;
- возможные жалобы или пожелания.
Если будет много запросов от пожилых людей или тех, кто не пользуется интернетом, возможно, бумажные каталоги останутся частично — ограниченным тиражом.
Что говорят эксперты?
Отказ от бумаги — глобальный тренд. Многие зарубежные сети уже давно перешли на цифровой формат. Это:
- уменьшает экологический след;
- снижает затраты компаний;
- делает информацию доступной в режиме реального времени.
Что это значит для покупателей?
- Привычные брошюры с акциями — временное прошлое;
- Все скидки можно найти онлайн или на специальных стендах в магазинах;
При желании можно настроить уведомления о новых акциях прямо в приложении.
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