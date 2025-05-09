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«Теперь этого не будет во всех магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли неожиданное решение

С мая 2025 года покупатели в супермаркетах «Пят...

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С мая 2025 года покупатели в супермаркетах «Пятёрочка», «Магнит» и других популярных сетях не найдут бумажные каталоги с акциями и скидками.

Ретейлеры приняли неожиданное решение временно приостановить их выпуск. В дальнейшем возможен полный отказ от печатной продукции.

Почему исчезли бумажные акции?

Ранее такие буклеты лежали на входе или возле касс — яркие, удобные, понятные. Но, по словам представителей торговых сетей, каталоги акций в супермаркетах — это огромные затраты на печать, логистику и переработку.

Причины отказа:

  • Забота об экологии;
  • Повышение цифровизации;
  • Ограниченный срок действия акций;
  • Много ненужных отходов — каталоги часто просто выбрасываются.

Как теперь узнавать о скидках?

Теперь вся информация о скидках в «Пятёрочке» и «Магните» доступна в:

  • мобильных приложениях супермаркетов;
  • официальных сайтах торговых сетей;
  • социальных сетях, где публикуются свежие акции;
  • плакатах и постерах в самих магазинах.

Это позволит клиентам получать актуальные предложения быстрее и удобнее — прямо с экрана смартфона.

Что будет с покупателями без смартфона?

Пока что решение считается временным и действует только в мае. По итогам месяца ретейлеры оценят:

  • удобство для покупателей;
  • рост цифровых просмотров;
  • возможные жалобы или пожелания.

Если будет много запросов от пожилых людей или тех, кто не пользуется интернетом, возможно, бумажные каталоги останутся частично — ограниченным тиражом.

Что говорят эксперты?

Отказ от бумаги — глобальный тренд. Многие зарубежные сети уже давно перешли на цифровой формат. Это:

  • уменьшает экологический след;
  • снижает затраты компаний;
  • делает информацию доступной в режиме реального времени.

Что это значит для покупателей?

  • Привычные брошюры с акциями — временное прошлое;
  • Все скидки можно найти онлайн или на специальных стендах в магазинах;

При желании можно настроить уведомления о новых акциях прямо в приложении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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