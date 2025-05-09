«Теперь этого не будет во всех магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли неожиданное решение

С мая 2025 года покупатели в супермаркетах «Пятёрочка», «Магнит» и других популярных сетях не найдут бумажные каталоги с акциями и скидками.

Ретейлеры приняли неожиданное решение временно приостановить их выпуск. В дальнейшем возможен полный отказ от печатной продукции.

Почему исчезли бумажные акции?

Ранее такие буклеты лежали на входе или возле касс — яркие, удобные, понятные. Но, по словам представителей торговых сетей, каталоги акций в супермаркетах — это огромные затраты на печать, логистику и переработку.

Причины отказа:

Забота об экологии;

Повышение цифровизации;

Ограниченный срок действия акций;

Много ненужных отходов — каталоги часто просто выбрасываются.

Как теперь узнавать о скидках?

Теперь вся информация о скидках в «Пятёрочке» и «Магните» доступна в:

мобильных приложениях супермаркетов;

официальных сайтах торговых сетей;

социальных сетях, где публикуются свежие акции;

плакатах и постерах в самих магазинах.

Это позволит клиентам получать актуальные предложения быстрее и удобнее — прямо с экрана смартфона.

Что будет с покупателями без смартфона?

Пока что решение считается временным и действует только в мае. По итогам месяца ретейлеры оценят:

удобство для покупателей;

рост цифровых просмотров;

возможные жалобы или пожелания.

Если будет много запросов от пожилых людей или тех, кто не пользуется интернетом, возможно, бумажные каталоги останутся частично — ограниченным тиражом.

Что говорят эксперты?

Отказ от бумаги — глобальный тренд. Многие зарубежные сети уже давно перешли на цифровой формат. Это:

уменьшает экологический след;

снижает затраты компаний;

делает информацию доступной в режиме реального времени.

Что это значит для покупателей?

Привычные брошюры с акциями — временное прошлое;

Все скидки можно найти онлайн или на специальных стендах в магазинах;

При желании можно настроить уведомления о новых акциях прямо в приложении.