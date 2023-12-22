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Теперь будут электронными: Президент сделал важное заявление о новом призыве

Теперь будут электронными: Президент сделал важное заявление о новом призыве

dailystorm.ru

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Президент России Владимир Путин озвучил необходимые для исполнения задачи, которые касаются перемен в процессе призыва россиян на военную службу в армию, пишет Interfax.

По поручению Главы государства Путина Министерство обороны и Минцифры обязаны заняться организацией деятельности, которая заключается в постановке и снятии граждан России мужского пола на воинский учет и с него без обязательного присутствия россиян в военных комиссариатах. Вместе с тем, повестки будут формироваться и отправляться в электронной форме, иначе говоря, через Интернет, без бумажных документов.

Также Президент поручил организовать работы, которые сделают доступными личные кабинеты в едином реестре повесток, обеспечат возможность предоставления работодателям сведений для воинского учета, используя информационную государственную систему.

Призыв осенью 2024 года, по задаче, озвученной Главой государства, будет проводиться Минобороны с использованием общего реестра данных о гражданах, которые первоначально поставлены на воинский учет, находящихся на воинском учете, не находящихся на названном учете, но зарегистрированных в информационной госсистеме.

Поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина направлены на улучшение и упрощение процессов, связанных с призывом граждан на военную службу в армию. Повестки в электронной форме позволят усилить контроль процедур воинского учета и вместе с тем сократят их время проведения.

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