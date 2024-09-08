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"Теперь будет запрещено": доживших до 70 лет пенсионеров поджидает огромный сюрприз с 1 сентября

Уже в этом году те граждане, чей возраст достиг...

dzen.ru

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Уже в этом году те граждане, чей возраст достиг 70 лет, начали получать доступ к новым льготам от государства. Как рассказала Анастасия Киреева, пенсионный эксперт, цель таких мер - улучшить жизнь граждан в возрасте. И один из способов - рост фиксированной части пенсионных выплат. Помимо того, будет получена поддержка в вопросе оплаты коммунальных платежей.

Удвоение пенсионных выплат для пожилых старше 80 и 90 лет

Значительное нововведение — удвоение фиксированной части пенсии для граждан в возрасте 80 и 90 лет. Это решение подчеркивает непрерывную поддержку, которую государство оказывает пожилым, стремясь обеспечить им стабильное и достойное материальное положение.

Скидки на жилищно-коммунальные услуги с 70 лет

Кроме повышения пенсий, пожилые граждане могут воспользоваться льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Начиная с 70 лет, они имеют право на 50% скидку на такие услуги, включая капитальный ремонт. После 80 лет эта скидка увеличивается до полного освобождения от платежей.

Критерии для получения льгот

Для того чтобы получить эти льготы, необходимо соответствовать определенным условиям. Киреева отмечает, что обычно поддержка предоставляется тем пенсионерам, которые живут одни или находятся в семьях без работающих членов. Размер льгот также зависит от площади жилья, которая должна соответствовать установленным нормам.

Особенности применения льгот в Москве

В столице установлен стандарт жилой площади в 33 квадратных метра на человека. Это означает, что пенсионеры, проживающие в более просторных квартирах, получат льготы только на утвержденную норму площади, а за оставшуюся часть им придется платить полностью. Правила предоставления льгот могут изменяться, но такие решения принимаются на законодательном уровне.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать жизнь старшего поколения более комфортной и финансово обеспеченной, подчеркивая внимание и заботу государства о благополучии пожилых людей.

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