Теперь будет полностью запрещено: пенсионерам, доживших до 70 лет, готовят огромный сюрприз с 1 июля

Недавно были объявлены изменения в политике социальной поддержки пенсионеров. Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам, раскрыла детали нововведений, которые оказывают значительное влияние на финансовое благополучие граждан старшего возраста.

Пенсионеры теперь могут рассчитывать на значительные льготы. С возрастом увеличивается и размер поддержки: начиная с 70 лет, предусмотрены скидки на оплату коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. Так, в 70 лет можно платить лишь половину стоимости этих услуг, а после 80 лет услуги предоставляются бесплатно.

Кроме того, пенсионные выплаты удваиваются для лиц, достигших 80-летнего возраста, что станет значительным облегчением для многих старших граждан. Однако получение этих льгот возможно только при соблюдении определённых условий. В частности, льготы могут быть предоставлены одиноким пенсионерам или домохозяйствам, где большинство составляют пожилые люди без других источников дохода.

В Москве льготы начисляются исходя из стандарта жилой площади — 33 квадратных метра на человека. Это значит, что если пенсионер проживает в квартире больше установленной нормы, то льгота покрывает только часть коммунальных расходов.

Эти меры поддержки направлены на обеспечение более достойной и комфортной старости для пожилых граждан. Политика социальной поддержки продолжает адаптироваться к потребностям наиболее уязвимых категорий населения, что позволяет смягчить финансовое бремя и повысить качество жизни старшего поколения, сообщает ngnovoros.ru.