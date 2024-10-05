Татьяна Голикова: "Они все останутся без пенсии, предупреждаю". Теперь уже миллионы пенсионеров будут вынуждены выйти на работу

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о увеличении количества трудоустроенных граждан в России, что связано с повышением пенсионного возраста. Это изменение привело к созданию около 2,7 миллиона новых рабочих мест. Она отметила, что порядка 60% пожилых людей продолжают трудиться.

Голикова выделила необходимость разработки образовательных программ для пожилых, чтобы максимально использовать их потенциал в трудовой сфере. Она также упомянула, что к концу 2023 года уровень занятости граждан в возрасте от 40 до 54 лет достиг рекордных 93%.

Напомним, с 2019 года в России происходит поэтапное увеличение пенсионного возраста на пять лет: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

Эксперты утверждают, что более 60% пенсионеров возвращаются на рынок труда, что свидетельствует о значительном числе граждан старшего возраста, которые продолжают работать, несмотря на получение пенсий. Это может быть связано с финансовыми потребностями и желанием оставаться активными.

Также наблюдается, что самозанятые люди предпенсионного возраста выполняют больше заказов, чем молодежь, а количество вакансий для пожилых увеличилось на 14%.