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«Там вода и сплошные антибиотики»: Роскачество назвало худшего производителя филе цыпленка. Не вздумайте брать

Российские потребители все более требовательны ...

dzen.ru

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Российские потребители все более требовательны к составу продуктов, особенно мясных. Это побудило Роскачество провести масштабную проверку куриного филе, выявив тревожные проблемы с продукцией некоторых брендов.

В центре внимания — продукция «Мираторг», которая, по результатам исследования, не соответствует заявленным стандартам качества, сообщает progorod62.

Эксперты Роскачества выявили серьезные нарушения:

1. Запрещенные вещества: В образцах куриного филе «Мираторг» были обнаружены антибиотики и хлороформ, строго запрещенные в пищевой промышленности.

2. Ненадлежащий срок хранения: Продукция «Мираторг» портится значительно быстрее, чем у конкурентов, даже при соблюдении заявленных сроков годности.

3. Неточности в маркировке: Выявлены ошибки в маркировке, вводящие в заблуждение потребителей относительно качества и свежести продукта.

Мнения потребителей разделились:

Некоторые потребители отзываются о высоком качестве продукции «Мираторг», но отзывы других указывают на быструю порчу и несоответствие заявленным характеристикам. Это подчеркивает необходимость критического отношения к продуктам, даже от именитых брендов.

«Черный список» Роскачества:

Роскачество составило список производителей куриного филе, чья продукция категорически не рекомендуется к покупке. «Мираторг» лишь один из них.

Советы для потребителей:

Для безопасного выбора мясных продуктов Роскачество рекомендует:

  • Внимательно изучать состав: Обращайте внимание на наличие запрещенных добавок и консервантов.
  • Проверять сроки годности и условия хранения: Следует детально изучать информацию на упаковке.
  • Обращать внимание на репутацию производителя: Отдавайте предпочтение проверенным брендам с положительными отзывами.

Воздействие на рынок:

Результаты исследований Роскачества могут стимулировать производителей к повышению стандартов качества. Это не только предостережение для потребителей, но и важный шаг к созданию более надежной и безопасной мясной индустрии.

Исследование Роскачества подчеркивает необходимость ответственности потребителей. Критическое отношение к выбору продуктов питания — залог сохранения здоровья и стимулирование рынка к производству качественной и безопасной продукции.

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