«Там вода и сплошные антибиотики»: Роскачество назвало худшего производителя филе цыпленка. Не вздумайте брать
dzen.ru
Российские потребители все более требовательны к составу продуктов, особенно мясных. Это побудило Роскачество провести масштабную проверку куриного филе, выявив тревожные проблемы с продукцией некоторых брендов.
В центре внимания — продукция «Мираторг», которая, по результатам исследования, не соответствует заявленным стандартам качества, сообщает progorod62.
Эксперты Роскачества выявили серьезные нарушения:
1. Запрещенные вещества: В образцах куриного филе «Мираторг» были обнаружены антибиотики и хлороформ, строго запрещенные в пищевой промышленности.
2. Ненадлежащий срок хранения: Продукция «Мираторг» портится значительно быстрее, чем у конкурентов, даже при соблюдении заявленных сроков годности.
3. Неточности в маркировке: Выявлены ошибки в маркировке, вводящие в заблуждение потребителей относительно качества и свежести продукта.
Мнения потребителей разделились:
Некоторые потребители отзываются о высоком качестве продукции «Мираторг», но отзывы других указывают на быструю порчу и несоответствие заявленным характеристикам. Это подчеркивает необходимость критического отношения к продуктам, даже от именитых брендов.
«Черный список» Роскачества:
Роскачество составило список производителей куриного филе, чья продукция категорически не рекомендуется к покупке. «Мираторг» лишь один из них.
Советы для потребителей:
Для безопасного выбора мясных продуктов Роскачество рекомендует:
- Внимательно изучать состав: Обращайте внимание на наличие запрещенных добавок и консервантов.
- Проверять сроки годности и условия хранения: Следует детально изучать информацию на упаковке.
- Обращать внимание на репутацию производителя: Отдавайте предпочтение проверенным брендам с положительными отзывами.
Воздействие на рынок:
Результаты исследований Роскачества могут стимулировать производителей к повышению стандартов качества. Это не только предостережение для потребителей, но и важный шаг к созданию более надежной и безопасной мясной индустрии.
Исследование Роскачества подчеркивает необходимость ответственности потребителей. Критическое отношение к выбору продуктов питания — залог сохранения здоровья и стимулирование рынка к производству качественной и безопасной продукции.
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