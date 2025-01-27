Такой весны в России еще не было: синоптики установили даты прихода аномальной жары

После долгой зимы жители Центральной России с нетерпением ждут первых признаков весны. Однако, как предсказывают синоптики, природа снова приготовила свои сюрпризы.

Весна в 2025 году обещает быть необычной: резкие перепады температуры, неожиданные погодные явления и постепенный переход к летнему теплу подарят яркие эмоции.

Март: холодное начало и первые потепления

Первые дни марта больше напомнят зиму. В регионе сохранятся:

Снегопады и ночные морозы до -10C.

Температуры около 0C в дневное время.

Весенние признаки пока останутся редкостью, а подснежники будут скрыты под снежным покровом. Жителям не стоит спешить снимать зимнюю одежду и менять обувь.

Однако уже после 20 марта погода начнёт меняться:

Температура повысится до +2...+7C, местами до +10C.

Весеннее тепло будет набирать силу, но возможны простуды из-за резких температурных скачков.

Апрель: настоящая весна вступает в свои права

С наступлением апреля зима окончательно уйдёт, уступив место солнцу и первой зелени. Погода будет радовать:

Днём температура поднимется до +10...+15C.

Солнечные дни станут обычным явлением.

Апрель — отличное время для прогулок, отдыха на природе и начала садовых работ. Тёплые дни позволят жителям наслаждаться настоящей весной.

Май: летние нотки в весенней симфонии

Май в Центральной России станет настоящим предвестником лета. Температуры в этом месяце достигнут +20...+25C, а редкие похолодания уже не смогут омрачить настроение. Этот период станет временем расцвета садов, тепла и ярких красок природы.

Почему весна такая нестабильная?

Синоптики объясняют такие погодные колебания глобальными изменениями климата. Феномен «Эль-Ниньо», который влияет на погодные условия по всему миру, стал причиной мягкой зимы и ранней весны в России. Тёплый воздух с запада и частая смена атмосферных фронтов создают условия для резких изменений температуры.

Весна 2025 года обещает быть яркой и необычной. Холодное начало марта сменится стремительным потеплением, за которым последует солнечный и тёплый апрель. Май подарит жителям Центральной России почти летнюю погоду. Следите за прогнозами и наслаждайтесь весенними днями — каждый из них принесёт свои сюрпризы.