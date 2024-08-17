Такой ценный лесной дар теперь под запретом: россиянам запретили его собирать

В ответ на растущие проблемы с неконтролируемым сбором и экспортом кедровых орехов, Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, направленный на упорядочивание этой деятельности. Изменения, предложенные в законопроекте, позволят региональным властям устанавливать конкретные рамки для заготовки этих ценных орехов, что должно помочь в борьбе с теневым рынком.

Основные положения законопроекта

Законопроект вносит изменения в Лесной кодекс России, предоставляя региональным властям полномочия определять локации и лимиты сбора кедровых орехов. Это нововведение нацелено на прекращение практики массовой нелицензированной заготовки, которая приводила к уклонению от уплаты налогов и другим экономическим нарушениям.

Стратегическая значимость кедрового ореха

Кедровый орех является не просто популярным продуктом питания, он отнесен к категории стратегически важных природных ресурсов страны. За незаконный сбор и экспорт кедровых орехов в больших объемах теперь предусмотрена уголовная ответственность, включая лишение свободы до 12 лет.

Экономические и социальные последствия

Законопроект также предусматривает обязанность для участников аукционов по коммерческому использованию лесных ресурсов иметь соответствующую перерабатывающую инфраструктуру.

Влияние на международный экспорт

С учетом прогнозируемого роста спроса на кедровые орехи, особенно со стороны Китая, ожидается, что экспорт из России может достигнуть $250 млн к 2024 году. Новый законопроект обеспечит более строгий контроль и прозрачность в этом секторе, сократив уровень нелегальной торговли и улучшив репутацию России как надежного поставщика на мировом рынке.

Заключение

Принятие этого законопроекта ознаменовало важный шаг к урегулированию отрасли кедровых орехов в России. Предложенные изменения помогут не только защитить этот ценный ресурс от бесконтрольной эксплуатации, но и способствовать устойчивому развитию регионов, активно участвующих в его заготовке.