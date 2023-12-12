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«Такого не было 142 года»: погода готовит новый безумный сюрприз к концу недели

«Такого не было 142 года»: погода готовит новый безумный сюрприз к концу недели

smartik.ru

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Россиян предупреждают, что уже после 13 декабря произойдет резкая климатическая перемена, которая пугает даже самих метеорологов, так как предстоящие погодные условия еще ни разу не фиксировались специалистами за все 142 года наблюдения за погодой, сообщает PRIMPRESS.

Согласно прогнозу синоптиков, аномальные изменения погоды произойдут в основном в европейской части Российской Федерации.

За 12 дней количество выпавшего снега в Центральной России, включая Москву и Санкт-Петербург, побило все рекорды и сформировало колоссальные снежные покровы, однако зима подготовила еще один шокирующий сюрприз: в ближайшее время сугробы станут еще больше, так как ожидается, что совсем скоро начнутся сильнейшие снегопады, которые войдут в историю.

Метеорологи заявили, что в столице нашего государства, Москве, уже к концу недели выпадет около 55 мм осадков в виде снега, что равно месячной норме. Самый сильный снегопад пройдет в пятницу, так как в этот день на столицу свалиться 24 мм осадков: такая цифра за последние 142 года не была зафиксирована ни разу.

Вместе с тем, большое количество снега ожидается в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях: в сумме до конца недели там выпадет приблизительно 70 мм осадков.

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