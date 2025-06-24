Григорий Кваша — российский исследователь, родом из Челябинска (1954 г.), с юности увлекался точными науками, особенно математикой. В 1980-х он начал применять математический подход к изучению исторических процессов, сочетая его с астрологией — что стало основой его оригинального метода.

Он написал ряд книг, включая «Теорию войн», «Поиски империи» и «Битвы архетипов. Девятый эпизод», в которых анализирует исторические события с позиции цикличности и повторяемости, используя авторские формулы, основанные на астрологических циклах.

Кваша состоит в Российской академии естественных наук и Международной ассоциации публицистов. Он активно делится своими взглядами через СМИ, выступая по вопросам истории и геополитики.

Особенность его метода

Исследователь объединяет математику с астрологическими расчётами, что позволяет ему:

выявлять скрытые закономерности в мировой истории,

разрабатывать уникальные модели прогнозирования,

предлагать альтернативные сценарии будущего, отличающиеся от классических подходов.

Хотя научное сообщество скептически относится к астрологии, его предсказания нередко оказываются точными и вызывают интерес.

Прогнозы, оказавшиеся точными

Среди его известных предсказаний:

политические кризисы в Восточной Европе, победа Бориса Ельцина в 90-х, приход к власти Владимира Путина, экономический спад в США в 2001 году.

Окончание СВО — взгляд Кваши

По его расчётам, специальная военная операция завершится в 2025 году победой России, что, по мнению Кваши, станет началом нового исторического этапа.

Отношение к прогнозам

Важно помнить: прогнозы не являются точными предсказаниями — это лишь одна из возможных интерпретаций будущего. Методология Кваши не признана официальной наукой, и к ней следует относиться критически, учитывая множество переменных, влияющих на события.

Современная деятельность

Кваша продолжает свои исследования, активно участвует в медийных и научных обсуждениях. Его взгляды вызывают полярные мнения, но безусловно способствуют интересу к нестандартному анализу исторических процессов.

