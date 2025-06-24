«СВО подходит к финалу»: одаренный математик-пророк обнародовал на дату и победителя
dzen.ru
Григорий Кваша — российский исследователь, родом из Челябинска (1954 г.), с юности увлекался точными науками, особенно математикой. В 1980-х он начал применять математический подход к изучению исторических процессов, сочетая его с астрологией — что стало основой его оригинального метода.
Он написал ряд книг, включая «Теорию войн», «Поиски империи» и «Битвы архетипов. Девятый эпизод», в которых анализирует исторические события с позиции цикличности и повторяемости, используя авторские формулы, основанные на астрологических циклах.
Кваша состоит в Российской академии естественных наук и Международной ассоциации публицистов. Он активно делится своими взглядами через СМИ, выступая по вопросам истории и геополитики.
Особенность его метода
Исследователь объединяет математику с астрологическими расчётами, что позволяет ему:
- выявлять скрытые закономерности в мировой истории,
- разрабатывать уникальные модели прогнозирования,
- предлагать альтернативные сценарии будущего, отличающиеся от классических подходов.
Хотя научное сообщество скептически относится к астрологии, его предсказания нередко оказываются точными и вызывают интерес.
Прогнозы, оказавшиеся точными
Среди его известных предсказаний:
- политические кризисы в Восточной Европе,
- победа Бориса Ельцина в 90-х,
- приход к власти Владимира Путина,
- экономический спад в США в 2001 году.
Окончание СВО — взгляд Кваши
По его расчётам, специальная военная операция завершится в 2025 году победой России, что, по мнению Кваши, станет началом нового исторического этапа.
Отношение к прогнозам
Важно помнить: прогнозы не являются точными предсказаниями — это лишь одна из возможных интерпретаций будущего. Методология Кваши не признана официальной наукой, и к ней следует относиться критически, учитывая множество переменных, влияющих на события.
Современная деятельность
Кваша продолжает свои исследования, активно участвует в медийных и научных обсуждениях. Его взгляды вызывают полярные мнения, но безусловно способствуют интересу к нестандартному анализу исторических процессов.
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