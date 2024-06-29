«СВО кончится»: одаренный вселенными дарами пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя
osnmedia.ru
Григорий Кваша известен своим неординарным подходом к предсказанию будущего. Его система прогнозирования основана на синтезе различных областей знания, таких как математика, история и астрология. Анализируя цикличность исторических событий, Кваша выстраивает свои прогнозы, которые нередко вызывают живой интерес и споры.
Более того, математик-предсказатель, как сообщает издание "Царьград", идет дальше в своих прогнозах. Он уверен, что именно Россия выйдет из этого конфликта полным победителем и вступит в период стремительного развития и процветания, который начнется уже после 2025 года.
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