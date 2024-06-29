«СВО кончится»: одаренный вселенными дарами пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя

Григорий Кваша известен своим неординарным подходом к предсказанию будущего. Его система прогнозирования основана на синтезе различных областей знания, таких как математика, история и астрология. Анализируя цикличность исторических событий, Кваша выстраивает свои прогнозы, которые нередко вызывают живой интерес и споры.





Одной из громких попаданий Кваши стал прогноз о вооруженном конфликте между Россией и Украиной, сделанный им задолго до начала специальной военной операции. Сейчас же, опираясь на свою систему прогнозирования, Кваша утверждает, что СВО завершится в 2025 году.Более того, математик-предсказатель, как сообщает издание "Царьград", идет дальше в своих прогнозах. Он уверен, что именно Россия выйдет из этого конфликта полным победителем и вступит в период стремительного развития и процветания, который начнется уже после 2025 года.