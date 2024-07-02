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«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества

Делегация представителей компании побывала на новом производстве Татлифт по изготовлению лифтового оборудования в республике. Кабины могут быть использованы для проектов от Ак Барс Дом.

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Первое производство лифтового оборудования в Татарстане «Татлифт» посетила делегация застройщика. Кабины могут быть использованы для проектов от «Ак Барс Дом».

Современный лифт — это в первую очередь история про комфорт. Он должен быть с плавным ходом и ехать почти бесшумно, иметь небольшие затраты электроэнергию. К примеру, безредукторные лебедки обеспечивают высокий коэффициент полезного действия и стабильную тягу при небольших затратах электроэнергии. Кабина плавно разгоняется и останавливается.

«Ак Барс Дом» высоко оценил производственные мощности завода и линейку продукции, соответствующей всем необходимым стандартам качества, комфорта и безопасности.

– Особенно понравилось, что «Татлифт» планирует внедрение системы «Умный лифт». В режиме реального времени каждая кабина будет обмениваться данными с системой управления на заводе, – отметила исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова.

Кроме того, лифт – это продолжение интерьера здания и индивидуальный дизайн. Гостям продемонстрировали базовые кабины «Классик» и модели «Эксклюзив» с национальным орнаментом в дизайне. В интерьере кабины могут применяться натуральный камень, стекло, разные схемы подсветки. Среди новинок – яркая детская кнопка, расположенная снизу: не влияя на движение, она отвлекает ребенка от основной панели.

– Сотрудничество с «Ак Барс Дом» позволит расширить возможности конструкторско-технологического потенциала нашей компании при создании новой продукции. Мы ценим проявленный интерес застройщика к нашей продукции, что подчеркивает уровень доверия и высокую оценку качества производимых лифтов, – комментирует генеральный директор «Татлифт» Гульшат Загидуллина.

Следует отметить, что сейчас «Татлифт» готов выпускать до 1,5 тыс. единиц продукции в год, работает над автоматизацией производства и созданием собственных высокоскоростных лифтов и комплектующих. К 2030 году предприятие намерено вдвое нарастить мощности.

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