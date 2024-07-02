Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Верховный суд РТ отменил решение о депортации африканца Иссуфе Камара на его родину. Об этом изданию Инказан рассказали в суде.

Ранее мужчину планировали отправить иностранного гражданина домой в Африку. Однако сейчас ему нужно будет только заплатить штраф в размере 45 тыс. рублей. Такое наказание он получил за нарушение режима пребывания на территории РФ.

Защита утверждала, что депортация может привести к нарушению конституционных прав на семью. Специалисты доказали, что заняться всеми необходимыми документами он не мог, потому что ухаживал за любимой, которая болела раком. К несчастью, женщина умерла.

Мужчину освободили из специального приемника вечером 1 июля. Иностранец сообщил, что чувствовал себя ужасно, так как после смерти возлюбленной у него забрали сына.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея.