Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

Победитель Игр БРИКС в Казани, многократный чемпион РФ, легкоатлет Владимир Никитин подверг критике организацию проведения соревнований. Мужчина говорил об условиях проживания, регистрации и еде.

Владимир сообщил, что он размещался на месте прибытия намного дольше, чем летел до столицы Татарстана - 3 часа. Причина задержки - у специалистов зависла система. По этой причине ему продолжительное время не давали еду.

Кроме того, выяснилось, что столовая не была готова к такому количеству посетителей, именно поэтому еда закончилась быстро.

Победитель Игр также остался недоволен и самой организацией. Он разочаровался в том, как Россия встречает гостей. Ему бы хотелось, чтобы все работы были выполнены на высшем уровне. Чтобы люди уехали довольные, пишет "Вечерняя Казань".

8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться.