Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

Владимир сообщил, что он размещался на месте прибытия намного дольше, чем летел до столицы Татарстана - 3 часа

Игры БРИКС 2024/ВК

Подписаться в Telegram

Победитель Игр БРИКС в Казани, многократный чемпион РФ, легкоатлет Владимир Никитин подверг критике организацию проведения соревнований. Мужчина говорил об условиях проживания, регистрации и еде.

Владимир сообщил, что он размещался на месте прибытия намного дольше, чем летел до столицы Татарстана - 3 часа. Причина задержки - у специалистов зависла система. По этой причине ему продолжительное время не давали еду.

Кроме того, выяснилось, что столовая не была готова к такому количеству посетителей, именно поэтому еда закончилась быстро.

Победитель Игр также остался недоволен и самой организацией. Он разочаровался в том, как Россия встречает гостей. Ему бы хотелось, чтобы все работы были выполнены на высшем уровне. Чтобы люди уехали довольные, пишет "Вечерняя Казань".

8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В смертельном ДТП в Казани может быть виноват 33-летний мужчина

Интересное в Казани

день назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества

уничтожение тараканов в квартире москва всех столько лет человечество уже с тараканами теперь и не

Новости Казани

19 часов назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

ушить пиджак по фигуре цена в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

19 часов назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Татарстана

день назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала

Новости Казани

48 минут назад

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Казани

13 минут назад

На Дубравной в Казани образовалась огромная яма

Новости Казани

18 часов назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

Новости Татарстана

час назад

8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться

Новости Татарстана

15 часов назад

Экс-капитан ХК "Радулов" угнал велосипед в Нижнекамске
В Челнах неизвестный вытащил кота из окна многоэтажки принялся его трясти
Новости Татарстана
2 часа назад

В Челнах неизвестный вытащил кота из окна многоэтажки принялся его трясти

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на улице Латышских Стрелков потушили пожар в 9-этажке

Новости Казани

21 час назад

Суд отправил в СИЗО водителя за смертельное ДТП в Казани

Новости Казани

21 час назад

Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами
«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Новости Татарстана
5 дней назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
На пляжах "Локомотив" и "Нижнее Заречье" в Казани превышение марганца
Новости Казани
3 часа назад

На пляжах "Локомотив" и "Нижнее Заречье" в Казани превышение марганца