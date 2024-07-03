В больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом

Сейчас в татарстанской больнице остаются 8 человек с ботулизмом, которые когда-то съели салат лобио в июне. К счастью, сегодня выписали еще 2 человек. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В республиканской клинической инфекционной больнице сообщили, что в настоящее время в больнице лежат 8 человек, 3 из них в реанимации. Один человек находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, всего ботулизмом заразились 20 жителей Татарстана. Позже сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в опасном салате лобио ботулотоксин типа А. На минувшей неделе суд приостановил работу одной организации на 3 месяца.

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