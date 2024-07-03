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В Казани спасли подростка 2006 года, который чуть не утонул у пляжа «Локомотив»

Спасатели вовремя вытащили потерпевшего из водоема и оказали ему первую помощь

Анастасия Галимова

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На казанском пляже «Локомотив» ребенок едва не утонул во время купания.

Председатель ОСВОД города Никита Коробицын рассказал, что подросток 2006 г. р. (17-18 лет) купался в районе границы пляжа, однако когда начал тонуть, быстро наглотался воды.

Спасатели вовремя вытащили потерпевшего из водоема и оказали ему первую помощь. При помощи специальной маски парня привели в чувство, а после передалифельдшерам скорой помощи, которые перевезли его в больницу.

Ранее мы писали о том, что на пляжах "Локомотив" и "Нижнее Заречье" в Казани зафиксировано превышение марганца. В одном даже нашли возбудителей инфекции. Всех этих микробов обнаружили сотрудники Роспотребнадзора.

При всем при этом важно понимать, где именно нельзя купаться, чтобы себе не навредить: 8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться.

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