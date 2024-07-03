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· 16+ · Екатерина Елисеева

На Дубравной в Казани образовалась огромная яма

В «Водоканале» рассказали, что это произошло по причине аварийной ситуации

pixabay.com

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В Казани на Дубравной появилась яма из-за ремонта. Чтобы обезопасить территорию, рабочие поставили перед впадиной пластиковую сетку, однако это вряд спасет человека или автомобиль от падения.

В «Водоканале» рассказали, что это произошло по причине аварийной ситуации около дома на улице Дубравной, 43 на самотечном коллекторе 1994 года строительства, пишет «Бизнес Онлайн».

Один из комментаторов написал под этим постом, что эта новость уже старая, так как рабочие уже заделали яму примерно 1 недель назад.

Вот только пользователь Марина эти слова отрицает.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах неизвестный вытащил кота из окна многоэтажки принялся его трясти.

Кроме того, мы писали, что пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах случайно заразили инфекционным заболеванием во время лечения.

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