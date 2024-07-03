С 8 июля в Казани изменится схема движения 11 автобусов

С 8 июля 2024 года, маршруты некоторых автобусов в Казани будут скорректированы. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту исполнительного комитета Алексей Сидоров.

С понедельника автобусы № 2, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47, 25 и 49 будут ходить иначе. Последние 2 маршрута совсем отменят.

Кроме того, путь следования этих автобусов сократят, чтобы уменьшить интервал движения. К примеру, транспорт №62 станет курсировать до станции метро «Яшьлек». Ранее он ходил от жилищного комплекса «Салават Купере» до Дворца водных видов спорта.

Автобус №71 не будет поворачивать на жилой массив Константиновка до петли Самосырово. Помимо этого, изменится путь в обратном направлении с ул. Назарбаева на ул. Бутлерова.

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