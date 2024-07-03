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· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист

В настоящее время у Эльзы есть муж, 4 детей и свой бизнес

pixabay.com

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13 лет назад таксист совершил акт сексуального насилия в отношении своей пассажирки. Об этом рассказала сама потерпевшая Эльза на ютуб-канале "Секреты". Известно, что фигуранта тогда посадили только на 3,5 года.

Пострадавшая рассказала, что он угрожал убить ее за отказ. Именно поэтому девушка согласилась с непристойным приглашением, чтобы сохранить свою жизнь. Тогда она, в том числе, переживала за своих родителей, которые бы пришли в ужас от новости убийства их дочери.

В настоящее время у Эльзы есть муж, 4 детей и свой бизнес, о котором она рассказывает в собственном блоге на 240 тысяч подписчиков.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах неизвестный вытащил кота из окна многоэтажки и принялся его трясти.

Кроме того, мы говорили, что ФСБ задержала 33-летнего местного жителя за угрозы участникам спецоперации.

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