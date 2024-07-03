Лицей со школой дронов в Казани планируют построить уже к 1 сентября
Мэрия Казани
Лицей №133 «Гаилә» откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года. Об этом рассказали в мэрии Казани.
В 3-этажной школе площадью 20,7 тысяч кв. м будут 52 кабинета, актовый зал, рекреационные зоны, а также спортивные залы со столовой.
Возле учебного заведения появится спортзона с беговой дорожкой, футбольным и хоккейным полями.
Кроме того, в городе может открыться школа, в которой дети будут учиться снимать видеоролики и управлять дронами.
Также там оборудуют помещения для занятий по художественной гимнастике, футболу, хореографии, журналистики и робототехники.
Помимо всего этого, власти планируют внедрить спецпрограмму для детей с аутизмом.
Ранее мы писали о том, что с 8 июля в Казани изменится схема движения 11 автобусов. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту исполнительного комитета Алексей Сидоров.
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