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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Челнах неизвестный вытащил кота из окна многоэтажки принялся его трясти

Что после этого было в квартире с котом неизвестно

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В телеграм-канале "Казань на максималках" появился пост, в котором автор заснял издевательство над котенком. На кадрах можно увидеть, как неизвестный вытаскивает животное и трясет его на высоте. Что после этого было в квартире с котом неизвестно.

Ранее мы писали о том, что пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием.

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