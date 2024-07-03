В Челнах неизвестный вытащил кота из окна многоэтажки принялся его трясти

В телеграм-канале "Казань на максималках" появился пост, в котором автор заснял издевательство над котенком. На кадрах можно увидеть, как неизвестный вытаскивает животное и трясет его на высоте. Что после этого было в квартире с котом неизвестно.

Ранее мы писали о том, что пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием.