Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

В Челнах пациент стоматологии «Арт-стом» ушел домой не один, а уже с инфекционным заболеванием. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время расследования выяснилось, что в ходе проведения дезинфекции и стерилизации инструментов в больнице не соблюдали график уборок и обеззараживания помещений. Кроме того, медики использовали просроченные дезинфицирующие средства.

На клинику были составлены протоколы об административном правонарушении. Работу учреждения приостановили на 90 дней.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея. В больнице у Ахметовой рука опухла до плеча и поменяла цвет. Кроме того, в больнице Нижнекамска лежат 6 пациентов после укусов змей.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что все потерпевшие встретились со змеями в ходе сбора ягод.