Шаурма, эчпочмак и пицца: топ популярных вкусностей в Казани

По данным сервиса Тута, самое популярное блюдо в Казани - шаурма ( за нее проголосовали 37% опрошенных).

Эчпочмак оказался на 2 месте и получил 19% голосов.

Пицца заняла 3 место, так как за нее проголосовали 13% опрошенных.

Затем в рейтинге идут бургеры — 7% и кыстыбый — 6%. Бургерных в Казани примерно 150, а мест, где можно съесть кыстыбый меньше. Кроме того, 5 % местных жителей убеждены, что хот-доги и элеш тоже достаточно популярны. А вот чебуреки, беляши и сэндвичи — набрали только 3 % и 2% соответственно. На последнем месте по популярности находятся пончики - 1%. Больше 15% респондентов сообщили, что им бы хотелось видеть как можно больше заведений с такой выпечкой.

Специалисты сервиса Туту отметили, что сейчас число покупателей железнодорожных билетов приложении увеличилось на 32%.