С каждым днем жители сталкиваются с необходимостью находить надежные и качественные услуги — будь то забота о здоровье, ремонт автомобиля или покупка подарков любимым.

Редакция собрала в одном месте список важных сервисов, которые помогут в любой момент: от медицинских центров до услуг эвакуатора.
ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
САНТЕХНИКА
@sneaknfresh_kazan
«Казметрология» осуществляет поверку, установку, замену счетчиков воды, также поверку теплосчетчиков. Все проходит у вас дома — не снимая счетчик воды с водопроводной трубы и не нарушая пломбу на счетчике.

→ Заявка принимается в любой день недели
→ Поверку произведут на следующий день в согласованное время
→ Стоимость поверки в разы ниже, чем замена счетчика
→ Предоставляем все необходимые документы для Управляющих компаний
Бондаренко, 14
Пенсионерам — СКИДКА 10% на поверку счетчиков
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@sneaknfresh_kazan
Шоу- рум ванных комнат — Лабрум. В котором представлена сантехника из Европы, а также керамическая плитка и европейские обои, образцы бесшовных фресок, производимые в России, для вашего красивого ремонта.

В шоу-руме работают высококвалифицированные менеджеры, которые готовы всегда Вам подсказать по моделям сантехники исходя из бюджета, качества и сроков поставки.

Также мы являемся сами производителями стальных аксессуаров для ванной комнаты, что позволяет Вам выбрать индивидуальные полки по Вашим размерам
Ямашева, 71а
Монтаж подвесного унитаза в ПОДАРОК
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