Шоу- рум ванных комнат — Лабрум. В котором представлена сантехника из Европы, а также керамическая плитка и европейские обои, образцы бесшовных фресок, производимые в России, для вашего красивого ремонта.



В шоу-руме работают высококвалифицированные менеджеры, которые готовы всегда Вам подсказать по моделям сантехники исходя из бюджета, качества и сроков поставки.



Также мы являемся сами производителями стальных аксессуаров для ванной комнаты, что позволяет Вам выбрать индивидуальные полки по Вашим размерам