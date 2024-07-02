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Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

Представители «Газпромнефть – Битумные материалы» дали экспертную оценку магистерским выпускным работам студентов Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ)

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Представители «Газпромнефть — Битумные материалы» дали экспертную оценку магистерским выпускным работам студентов Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Предложения будущих специалистов проанализировали с точки зрения их новизны, важности для дорожной отрасли и возможности практического применения.

Темы дипломов выпускников кафедры химической переработки нефти и газа были посвящены разработке рецептур полимерно-битумных вяжущих, модификациям битума различными компонентами, а также применению вторичных материалов при создании новых продуктов. Эксперты предприятия отметили актуальность представленных исследований, глубину проработки технологических вопросов и уровень подготовки студентов, способных ориентироваться в сложных технологиях.

Илья Кудряшов, директор Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«Приглашение в государственную экзаменационную комиссию возлагает на нас большую ответственность и перед системой образования, и перед отраслью. С КНИТУ нас связывают партнерские отношения. Здесь наши эксперты выступают с лекциями для студентов, а магистранты стажируются в нашем НИЦ. Участие в защите выпускных работ позволяет оценить востребованность на рынке исследуемых направлений, а также определить уровень подготовки будущих специалистов и выявить их готовность к выполнению реальных профессиональных задач».

Юрий Казаков, ректор КНИТУ:

«Участие представителей бизнеса в жизни университета, в частности, в защите выпускных квалификационных работ, важно для нас всех. Это помогает наладить диалог между образованием и производственными предприятиями, понимать проблемы и запросы обеих сторон и выстраивать между ними еще более эффективное взаимодействие. В конечном счете, такое сотрудничество является и необходимым условием, и залогом для успешного будущего как самих молодых специалистов, так и всей дорожной отрасли в целом».

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