Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

Многие считают, что стоматология зародилась где-то в средневековье, и века до 19 напоминала скорее казнь нежели лечение. Однако ученые с этим не согласны. Первые упоминания о лекарях-зубоврачевателях относятся к древней Месопотамии (середина 4 тысячелетия до н.э). В качестве средства от зубной боли они использовали заклинания и особую пасту.

А в Древнем Египте не менее древние стоматологи уже делали пломбы, сверлили зубы, и ставили коронки и даже мостовидные конструкции из золота. Поначалу золотые зубы использовали в качестве украшения, они служили символом богатства и власти. А затем из этого металла стали делать зубные протезы. Уже тогда люди знали об особых свойствах золота — оно не подвергается коррозии, не вызывает аллергии, а по мягкости и плотности схоже с тканями зуба.

Именно поэтому на протяжении тысячелетий золото было чуть ли не единственным материалом для изготовления коронок, то есть специальных протезов, которые, как корона, надеваются на поврежденный зуб и полностью покрывают его.

Фото: docneb.ru

Первый прообраз металлокерамической коронки создал личный дантист короля Франции Людовика XIV Пьер Фошар. На протезы, выточенные из слоновой кости, он надевал специальные колпачки из золота, что продлевало срок службы искусственных зубов.

Интересно, что еще лет 10-15 назад золотые коронки были невероятно популярны в странах средней Азии и на Кавказе. До сих пор множество людей старше 50-ти там сверкают желто-оранжевой улыбкой.

В наше время коронки делают из более эстетичных современных материалов: керамики, металлокерамики и диоксида циркония. Стоматологи со всего мира утверждают, что зуб — это орган. Потеря органа — неприемлема. Поэтому врачи руководствуются принципом: лучше спасти то, что создала природа, чем стараться ее копировать.

Для чего нужны коронки

Если зуб разрушен из-за кариеса, травмы или других причин, коронка помогает восстановить его форму, структуру и функцию.

При наличии больших пломб, сколов или трещин зуб становится хрупким. Коронка предотвратит дальнейшее разрушение и сохранит зуб в целости.

Коронки могут использоваться для коррекции формы, размера, цвета зубов, что позволяет создать идеальную улыбку.

В некоторых случаях установка коронок может быть рекомендована для коррекции прикуса. Это улучшает жевательную функцию и предотвращает износ зубов.

Установка коронки проходит в несколько этапов, — рассказывает главный врач и руководитель клиники «Сити Стом» Мунир Зеляев. — Сначала зуб тщательно очищают от налета, кариеса и старых пломб. Затем его обтачивают, чтобы подготовить к установке коронки. После обточки с зуба снимают слепок, по которому в лаборатории изготавливают коронку. На время изготовления постоянной коронки на зуб устанавливают временную коронку. Она защищает его от повреждений. Когда постоянная коронка готова, её устанавливают на подготовленный зуб и фиксируют специальным цементом.

Очень важно провести качественную и комплексную диагностику в виде 3D-снимка, полного осмотра всех зубов и даже снятия оттиска для изготовления диагностических моделей. Каждый зуб представляет собой ценность и выполняет определенную функцию. Это орган, следовательно, каждый утраченный зуб приводит к необратимым последствиям, — добавил Мунир Зеляев.

Преимущества установки коронок:

Восстановление формы, структуры и функции зуба: коронки позволяют вернуть зуб к его естественной форме и функции, что значительно улучшает жевательную способность и комфорт.

Защита от дальнейшего разрушения: коронка защищает поврежденный зуб от дальнейшего разрушения, предотвращая проникновение бактерий и развитие кариеса.

Улучшение эстетики улыбки: коронки позволяют улучшить внешний вид улыбки, исправить неровности, дефекты цвета, размер и форму зубов.

Долговечность: коронки могут служить от 10 до 15 лет при правильном уходе, что делает их долгосрочным решением.

После установки коронок некоторые доктора говорят, что они будут стоять пожизненно. Это неправда. Срок службы коронки у всех индивидуальный — в среднем это 10 лет и выше, — рассказывает главный врач клиники «Сити Стом». — Все зависит от структуры зуба, который внутри коронки. Также немаловажным фактором является уход за полостью рта. Если пациент с плохой гигиеной, не посещает регулярно врача-стоматолога, имеет серьезные заболевания десен, тогда срок службы этих зубов под коронкой уменьшается в несколько раз.

Особенности коронок

Необходимость обточки зуба: перед установкой коронки зуб необходимо обточить, что является необратимым процессом.

Стоимость: установка коронки — процедура, требующая серьезных затрат, стоимость которой зависит от материала и сложности работы.

Риск аллергических реакций: некоторые материалы могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому перед установкой важно обсудить этот вопрос с врачом.

Установка коронок — сложная процедура, требующая профессионального подхода. Обратитесь к квалифицированному стоматологу в «СитиСтом». Он проведет диагностику, подберет оптимальный вариант лечения и проведет процедуру установки коронки максимально комфортно и безболезненно, а не как в древнем Египте.