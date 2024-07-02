Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Сергей хотел уехать служить по контракту ещё в 2022 году

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Бывший главный редактор издания «Реальное время» Сергей Кощеев отправился спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина.

Женщина рассказала, что Сергей хотел уехать служить по контракту ещё в 2022 году.

28 июня 2024 года, заключил контракт с Министерством обороны России. 2 июля местный журналист отправился в зону специальной военной операции.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 71 выпускник уже сдал единый государственный экзамен на 100 баллов.

3 человека получили 100 баллов сразу по 2 предметам, в 2023 году такой учащийся был только один. Об этом рассказал начальник Управления образования исполнительного комитета города Рустем Хузин. Треть сдающих в Набережных Челнах получили больше 80 баллов по самым разным предметам.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В смертельном ДТП в Казани может быть виноват 33-летний мужчина

Новости Казани

3 часа назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

сетки в вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

перевод паспорта онлайн в Москве

Новости Казани

день назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Казани

3 часа назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Новости Татарстана

день назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

10 часов назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

день назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на улице Латышских Стрелков потушили пожар в 9-этажке

Интересное в Казани

8 часов назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества

Новости Казани

6 часов назад

Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами

Новости Казани

7 часов назад

В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда
Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО
Новости Татарстана
45 минут назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой

Новости Татарстана

10 часов назад

21-летний водитель на Горьковском шоссе влетел в КамАЗ и снес ограждение

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю
«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Новости Татарстана
5 дней назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием
Новости Татарстана
4 часа назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием