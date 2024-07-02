Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Бывший главный редактор издания «Реальное время» Сергей Кощеев отправился спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина.

Женщина рассказала, что Сергей хотел уехать служить по контракту ещё в 2022 году.

28 июня 2024 года, заключил контракт с Министерством обороны России. 2 июля местный журналист отправился в зону специальной военной операции.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 71 выпускник уже сдал единый государственный экзамен на 100 баллов.

3 человека получили 100 баллов сразу по 2 предметам, в 2023 году такой учащийся был только один. Об этом рассказал начальник Управления образования исполнительного комитета города Рустем Хузин. Треть сдающих в Набережных Челнах получили больше 80 баллов по самым разным предметам.