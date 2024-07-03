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Зарплата форварда Ника Петана в «Ак Барсе» составит 65 миллионов рублей

Большую часть сезона мужчина играл в АХЛ и получил 48 очков в 59 играх

pixabay.com

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Заработная плата форварда Ника Петана в казанской команде «Ак Барс» составит 65 миллионов рублей.

Совсем скоро канадец подпишет контракт с нашим клубом на год, пишет «Чемпионат».

В прошлом сезоне 29-летний молодой человек провел 6 матчей в НХЛ за «Миннесоту».

Большую часть сезона мужчина играл в АХЛ и получил 48 очков в 59 играх.

В Национальной хоккейной лиге форвард также играл за команды «Виннипег», «Торонто» и «Ванкувер».

В сборной Канады Ник в 2015 году выиграл молодежный чемпионат мира.

Ранее мы писали о том, что экс-капитан ХК "Радулов" угнал велосипед в Нижнекамске. Хулиган в форме хоккейной команды Казани, угнал велосипед, который стоял около офиса.

Кроме того, мы говорили, что бывший главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился в зону специальной военной операции.

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