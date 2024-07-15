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«СВО кончится»: одаренный богами пророк-математик Кваша определил точную дату и победителя

Кваша на практике продемонстрировал эффективность своего метода, предсказав начало конфликта в Восточной Европе задолго до его начала

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Григорий Кваша, эксперт в области прогнозирования событий, разрабатывает уникальный подход, сочетая элементы астрологии, математики и истории. Он утверждает, что ключ к пониманию будущих событий лежит в анализе исторических циклов, особенно тех, что вызывали значительные эмоциональные отклики на глобальном уровне.

Кваша на практике продемонстрировал эффективность своего метода, предсказав начало конфликта в Восточной Европе задолго до его начала. На сегодняшний день он делает новое предсказание о завершении специальной военной операции на Украине в 2025 году, которое, по его мнению, откроет для Российской Федерации эру нового развития и процветания.


Кваша продолжает работу над своей теорией предвидения, акцентируя внимание на важности понимания исторических циклов для точного прогнозирования будущего. Его исследования привлекают внимание многих ученых и аналитиков, интересующихся нестандартными методами прогнозирования, которые могут предложить альтернативный взгляд на возможное развитие событий в мире.

Такой подход Кваша не только расширяет границы традиционной науки, но и предлагает новый взгляд на возможности предсказания будущего, основываясь на анализе и интерпретации прошлого.

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