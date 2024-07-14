Григорий Кваша, благодря своим способностям спрогнозировал будущие события. Он использует смешанный подход, включающий элементы астрологии, математики и истории. Он заявляет, что изучение исторических циклов и их влияние на общественные эмоции могут предоставить ключи к пониманию будущего. Кваша получил известность благодаря своей способности точно предсказывать значимые глобальные изменения.





Применяя аналитический метод к датам прошлых событий, Кваша смог предугадать развитие конфликта в Восточной Европе, что подтвердило эффективность его теорий. В своих последних высказываниях он предсказывает окончание специальной военной операции на Украине в 2025 году. Согласно его прогнозу, этот период станет для Российской Федерации временем значительных достижений и началом новой эры развития и процветания.Кваша активно разрабатывает и продвигает свою теорию о предвидении, считая, что ключевым аспектом прогнозирования является понимание исторических циклов. Его исследования привлекли внимание не только представителей академического сообщества, но и аналитиков, заинтересованных в новаторских подходах к предсказанию будущего, которые выходят за рамки стандартных научных методик.