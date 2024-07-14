«СВО кончится»: одаренный богами пророк-математик Кваша обозначил точную дату и победителя
m24.ru
Григорий Кваша, благодря своим способностям спрогнозировал будущие события. Он использует смешанный подход, включающий элементы астрологии, математики и истории. Он заявляет, что изучение исторических циклов и их влияние на общественные эмоции могут предоставить ключи к пониманию будущего. Кваша получил известность благодаря своей способности точно предсказывать значимые глобальные изменения.
Кваша активно разрабатывает и продвигает свою теорию о предвидении, считая, что ключевым аспектом прогнозирования является понимание исторических циклов. Его исследования привлекли внимание не только представителей академического сообщества, но и аналитиков, заинтересованных в новаторских подходах к предсказанию будущего, которые выходят за рамки стандартных научных методик.
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