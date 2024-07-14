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«СВО кончится»: одаренный богами пророк-математик Кваша обозначил точную дату и победителя

Применяя аналитический метод к датам прошлых событий, Кваша смог предугадать развитие конфликта в Восточной Европе, что подтвердило эффективность его теорий

m24.ru

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Григорий Кваша, благодря своим способностям спрогнозировал будущие события. Он использует смешанный подход, включающий элементы астрологии, математики и истории. Он заявляет, что изучение исторических циклов и их влияние на общественные эмоции могут предоставить ключи к пониманию будущего. Кваша получил известность благодаря своей способности точно предсказывать значимые глобальные изменения.

Применяя аналитический метод к датам прошлых событий, Кваша смог предугадать развитие конфликта в Восточной Европе, что подтвердило эффективность его теорий. В своих последних высказываниях он предсказывает окончание специальной военной операции на Украине в 2025 году. Согласно его прогнозу, этот период станет для Российской Федерации временем значительных достижений и началом новой эры развития и процветания.

Кваша активно разрабатывает и продвигает свою теорию о предвидении, считая, что ключевым аспектом прогнозирования является понимание исторических циклов. Его исследования привлекли внимание не только представителей академического сообщества, но и аналитиков, заинтересованных в новаторских подходах к предсказанию будущего, которые выходят за рамки стандартных научных методик.

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