«СВО кончится»: неподражаемый пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша - знаменитый российский писатель и астролог, кроме того, он является математиком и историком. С помощью своих познаний в вышеназванных науках Кваша умеет предсказывать будущее.

Ключевыми фигурами в процессе создания прогнозов на предстоящие события для астролога-математика являются цифры и даты. По мнению историка, все события в мире цикличны, и изучая и анализируя их, можно составить прогнозы, пишет «ЦАРЬГРАД».

Одним из последних пророчеств Григория Кваши стал исход Специальной военной операции на Украине: 2023 год станет решающим в этом вооруженном столкновении. Однако причиной переломного момента станут не боевые силы и мощь столкнувшихся стран, а финансы. Более того, удача и успех будут на стороне России, добавил прорицатель.

Григорий Кваша также заявил, что после наступления 2025 года весь мир откажется от оружия, как от способа разрешения конфликтов, а Российская Федерация начнет стремительно процветать и развиваться