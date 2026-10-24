Новости Казани

Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Аналитики «Авито» подсчитали, что за лето 2026 ...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Летний сезон 2026 года заметно оживил торговлю в Казани: мужских вещей за год приобрели на 74% больше. Такими цифрами поделились аналитики сервиса «Авито», сравнив результаты с тем же периодом 2025-го. Женская одежда тоже прибавила, но скромнее — плюс 41% к прошлогоднему уровню.

В женском сегменте покупательницы чаще всего брали платья, верхнюю одежду, пиджаки и костюмы. Здесь лидируют отечественные марки. Если смотреть на отдельные бренды, то быстрее других росли True Religion, объем продаж которого увеличился втрое, Lichi с прибавкой 88% и Befree с 69%.

В обуви ставку делали на кроссовки и кеды. Наибольшую динамику показали Baden, продажи которого выросли в 3 раза, Puma с ростом на 93% и Tendance с 88%. В целом по популярности первыми идут Zara, Lime и H&M.

У мужчин охотнее всего раскупали вещи Number (N)ine, Nike и Bape. По темпам роста впереди Gucci, спрос на который подскочил в 12 раз, Yohji Yamamoto с восьмикратным увеличением и Number (N)ine, прибавивший в 7,5 раза. Среди обуви стремительнее других наращивали обороты Raf Simons и Air Jordan — оба в 2,5 раза, а также Rick Owens с показателем 91%. В структуре продаж кроссовок, кед и ботинок лидируют Nike, Adidas и Puma.

Дополнительный срез аналитиков касается отечественных дизайнеров: за год спрос на российские fashion-бренды в городе вырос на 31%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кефир залежался в холодильнике: добавляю муку и отправляю на сковороду — лепёшки раздуваются, словно маленькие подушки

Интересное в Казани

день назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

уборка в квартире после обработки от муравьев в квартире

Кулинария

день назад

Японцы делают из капусты то, что мы привыкли делать из теста: жарят огромный блин с начинкой на всю сковороду

Гид по Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют

установка сетки антикошка в Москве

Кулинария

13 часов назад

Корейцы смешивают обычную лапшу с яйцами и бросают на сковороду: получается хрустящий блин, который даже резать жалко

Не у нас

день назад

Священник объяснил, что происходит с душой человека после кремации

Кулинария

день назад

Турки не жарят картошку и яйца по отдельности: смешивают прямо на сковороде — получается завтрак, который заменяет обед

Кулинария

день назад

Пельмени лопаются в кипятке и выпускают весь сок: какую ошибку совершают ещё до того, как достать шумовку

Кулинария

день назад

Омлет поднялся пышной шапкой, а через минуту превратился в блин: почему он так предательски оседает
Лайфхаки
27 минут назад

7 продуктов для морозилки к Новому году: купить сейчас и сэкономить

Какие продукты к Новому году удобно купить зара...

Кулинария

27 минут назад

Французы специально берут подсохший батон для сладкого завтрака: молоко, яйцо и сковорода превращают его в нежный десерт

Интересное в Казани

день назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

Кулинария

2 часа назад

Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту

Кулинария

5 часов назад

Французы даже не замешивают густое тесто для этого десерта: просто заливают фрукты жидкой смесью — и получают нежный пирог
Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще
Новости Казани
38 минут назад

Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще

Новости Казани

5 часов назад

Новогодние сладкие наборы для Казани обойдутся в 62,2 млн рублей

Не у нас

7 часов назад

OpenAI усилила защиту ChatGPT после сообщений о попытках обхода ограничений

Не у нас

7 часов назад

Учёные объяснили, почему с возрастом мозг меняет приоритеты памяти
«Списывал на усталость»: рассказываем, какие му...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов