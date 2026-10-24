Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще

Летний сезон 2026 года заметно оживил торговлю в Казани: мужских вещей за год приобрели на 74% больше. Такими цифрами поделились аналитики сервиса «Авито», сравнив результаты с тем же периодом 2025-го. Женская одежда тоже прибавила, но скромнее — плюс 41% к прошлогоднему уровню.

В женском сегменте покупательницы чаще всего брали платья, верхнюю одежду, пиджаки и костюмы. Здесь лидируют отечественные марки. Если смотреть на отдельные бренды, то быстрее других росли True Religion, объем продаж которого увеличился втрое, Lichi с прибавкой 88% и Befree с 69%.

В обуви ставку делали на кроссовки и кеды. Наибольшую динамику показали Baden, продажи которого выросли в 3 раза, Puma с ростом на 93% и Tendance с 88%. В целом по популярности первыми идут Zara, Lime и H&M.

У мужчин охотнее всего раскупали вещи Number (N)ine, Nike и Bape. По темпам роста впереди Gucci, спрос на который подскочил в 12 раз, Yohji Yamamoto с восьмикратным увеличением и Number (N)ine, прибавивший в 7,5 раза. Среди обуви стремительнее других наращивали обороты Raf Simons и Air Jordan — оба в 2,5 раза, а также Rick Owens с показателем 91%. В структуре продаж кроссовок, кед и ботинок лидируют Nike, Adidas и Puma.

Дополнительный срез аналитиков касается отечественных дизайнеров: за год спрос на российские fashion-бренды в городе вырос на 31%.